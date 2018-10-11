ANKARA (AA) - Ankara Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Polatlı Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, son 15 yılda ülke nüfusunun yıllık yüzde 2 artmasına rağmen çiftçi sayısında toplamda yüzde 30'luk bir azalma olduğu ifade edildi.

Bunda ekonomik ve sosyal boyutların etkili olduğunu aktarıldığı açıklamada, son yaşanan ekonomik krizden üreticinin zarar görmemesi için desteklenmesi ve 7 yıldır zarar eden üreticinin birikmiş borçlarının 10 yıl faizsiz taksitlendirilmesi talep edildi.