Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı olduğu için kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların, 8'i ByLock kullanıcısı 62 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 38'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütle iltisaklı olduğu için KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan 8'i ByLock kullanıcısı 62 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildiği, şüphelilere yönelik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden 38'inin gözaltına alındığı kaydedildi.