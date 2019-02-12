Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin 76 ilde başlatılan soruşturma kapsamında Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta 31 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Niğde ve Nevşehir'de 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Sivas'ta 11, Yozgat'ta 9, Nevşehir'de 5, Niğde'de 5 ve Kırıkkale'de 1 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün aktif görevde olduğu, 27'sinin meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
Hakkında gözaltı kararı verilip başka illerde bulunan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Zanlıların en son görev yaptığı ilin emniyet müdürlüğünce gözaltına alınıp 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına girdiği kente gönderileceği öğrenildi.