Ankara-Kayseri karayolunda çiçek ekildi

KIRŞEHİR (AA) - Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir'den geçen bölümünde çim serme ve çiçek ekme çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kentin daha çağdaş ve yeşil bir görümüne sahip olması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir'den geçen bölümünün daha güzel bir hale getirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Bahçeci, üst geçidin altındaki refüjlerin yenilendiğini vurguladı.

Bahçeci, yenilemenin ardından çim serme ve çiçek ekme çalışmaları yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kırşehir'imizin daha güzel, sağlıklı ve çağdaş bir kent olabilmesi amacıyla kentin her köşesinde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kentimizin daha yeşil, daha güzel, daha çağdaş ve daha temiz olması için taviz vermeden, sistemli ve kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Ankara-Kayseri karayolundaki üst geçidin altındaki orta refüje Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz peyzaj, çim ve çiçek ekme çalışması yaptı. Burası da güzel bir görünüme kavuştu. Şehrin gelişip modern bir yapıya kavuşması için kaldırım, sert zemin, kilit parke ve orta refüj çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor."