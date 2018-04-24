Ankara kalesi ve çevresi restore edilecek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ulus'taki Ankara Kalesi içerisinde ve çevresinde bulunan tarihi binaların restorasyonu yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulus'taki tarihi yapıları yeniden ortaya çıkarmak amacıyla "Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi" kapsamında Hacı Bayram Veli Camii ve çevresi başta olmak üzere Ankara Kalesi'nin "dış kale" tabir edilen bölümünün ardından şimdi de "iç kale"de yer alan tarihi binaların restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Hacı Bayram Veli Camii ve çevresinde yenileme çalışmaları sonrası turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ulus bölgesi, başkentteki turistik mekanlar arasında yer aldı.

Ankara Kalesi'nin "dış kale" bölümünde yer alan 88 tarihi yapının aslına uygun restore edilmesinin ardından "iç kale"deki 7 sokakta bulunan 91 tarihi binanın restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları başladı.

Dört etap halinde devam eden proje kapsamında, 91 tarihi yapının çatı, pencere, kapı ve ahşap malzemeleri yenilenerek bina dış yüzeyleri sıva ve boyamaları yapılacak. Çalışmalar kapsamındaki tarihi binalar, dokusuna uygun olarak yeniden inşa edilecek.