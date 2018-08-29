Ankara Gölbaşı'ndaki şehir parkında

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 117 bin metrekarelik alana kurulan ve vatandaşlar için birçok imkan sunulan Gölbaşı Şehir Parkı'nın yarın resmi açılışı yapılacak.

İlçedeki Eymir, Seğmenler ve Şafak mahallelerinin kesişim noktasında yer alan ve 117 bin metrekarelik alanda inşa edilen Gölbaşı Şehir Parkı tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmen hizmete açılacak şehir parkının açılışı öncesinde Türk Hava Kurumu görevlilerince model uçaklar, motorlu yelken kanat ve motorlu yamaç paraşütüyle gösteriler yapılacak.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir parkının güneş enerjisi sistemi ile kendi enerjisini üreteceğini belirterek, parkın otopark bölümünün üzerindeki bin 536 adet panel sayesinde günlük 407 kilovat elektrik üretileceğini söyledi.

- Dönme dolap ile göl keyfi

Şehir Parkı'nın, Mogan ve Eymir göllerini aynı anda gören 42 metre yüksekliğe sahip dönme dolabıyla dikkati çektiğini anlatan Duruay, şöyle devam etti:

"Ankara’nın en yüksek dönme dolaplarından olan Şehir Parkı Dönme Dolabı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak. 42 metre yüksekliğindeki dönme dolap, yavaş tur hızı ile kullanıcılara manzara imkanı ve fotoğraf çekme fırsatı sunuyor. 20 kabinden oluşan dönme dolap yaz ve kış dönemlerinde de ziyaretçilerini ağırlayacak. Her bir kabinin en fazla 6 yolcu alabileceği dönme dolap, konforlu kabin yapısıyla da Eymir ve Mogan Gölleri’nin manzarasının tadını çıkarmak isteyenlere rahat kullanım imkanı sunacak."

- Park adrenalin tutkunlarının uğrak noktası olacak

Duruay, 260 metre mesafeli teleferik-zip line sisteminin de yer aldığı Şehir Parkı’nın, adrenalin tutkunlarının da uğrak noktası olacağını anlatarak, "Şehir Parkı'nı tasarlarken Gölbaşılı hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını ve konforunu düşündük. Şehir Parkı'nda vatandaşlarımızın sakin, bol yeşil alan içeren, estetik açıdan çok güzel bir parkı vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz." dedi.

Şehir Parkı'nda biri büyük olmak üzere su ve ışık gösterisine sahip 5 gölet bulunduğunu anlatan Duruay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Parka, vatandaşlarımızın sporun her çeşidini rahatça yapmaları için gençlere ve orta yaş grubuna da hitap etmek üzere ikişer açık basketbol sahası, kapalı futbol sahası, kapalı tenis kortu ve çok sayıda açık hava fitness alanları, bisiklet yolu, koşu ve yürüyüş yolları gibi spor faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alanlar yerleştirdik. Yine vatandaşlarımızın aileleri ile iyi vakit geçirmesi için dumansız piknik alanlarını da ihmal etmedik. Bu parkta hemşehrilerimizin rahatı için deyim yerindeyse yok yok."