Ankara Büyükşehir Belediyesinden yeni yıl önlemleri

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için sabaha kadar mesai yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan birimler, ek takviyelerle güçlendirildi.

Vatandaşlar, 24 saat kesintisiz toplu taşıma uygulamasının başlatıldığı başkentte, yeni yıla ulaşım sorunu yaşamadan girecek. EGO otobüsleri sabaha kadar sefer yapacak, metro ve ANKARAY ise saat 01.00'e kadar çalışacak. Metro duraklarında hizmet veren ring otobüsleri de trenlerin durağa ulaşmalarından itibaren bir süre bekledikten sonra hareket edecek ve otobüsler koordineli hizmet verecek.

Ekipler, vatandaşların yeni yıla sorunsuz girmesi için sabaha kadar görev yapacak. Zabıta ile trafik ekipleri durak ve otobüs hatlarında, çevre ekipleri gürültü kirliliğiyle ilgili durumlarda, seyyar ekipler de kaçak gıda ürünlerinin satışının engellenmesi konusunda denetimlerini sıklaştıracak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yollarda buzlanma ve olası kar yağışına karşı önlem alırken, İtfaiye ve Kent Estetiği daire başkanlıkları, ASKİ, EGO ve ALO 153 Mavi Masa da çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Birimlere gelecek her türlü şikayet ve talep için ekipler hazır olacak.



Yılbaşı gecesi ortaya çıkabilecek olumsuzluklarda vatandaşlar, tüm birimler için ALO 153 Mavi Masa hattını arayabilecek.