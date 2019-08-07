Ankara Büyükşehir Belediyesinden memurlara bayram ikramiyesi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sendikalar arasında memurlara Kurban Bayramı'nda net 850 lira ikramiye verilmesine ilişkin ek protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bem-Bir-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen temsilcileriyle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyede görevli memurlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilmesine ilişkin ek protokolü imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, memurlara eşit olarak sosyal denge tazminatı ve net 850 lira Kurban Bayramı ikramiyesi hakkı verildiğini belirtildi.

Açıklamada, sendikalarla imzalanan protokol uyarınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan memurlara 25 yıl sonra ilk kez bayram ikramiyesi verilecek olmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavaş, “İmkanlarımız daha çok olsun, daha çok verelim. Beraber çalışalım. Ankaralı memnun olsun. Bütün amacımız o. Verdiğimiz parayı çok görmüyoruz ama 25 yıldır bir ilk olması açısından önemli.” ifadelerini kullandı.

Yavaş'a teşekkür eden sendika temsilcileri de ikramiyenin çalışanlarda bayram hediyesi olarak önemli bir motivasyon sağlayacağını kaydetti.







