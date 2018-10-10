Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "imar barışı" düzenlemesinden yararlanmak için adreslerini kayıt altına almak isteyen başkentliler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturuyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, imar barışı düzenlemesiyle herhangi bir yapı kaydı bulunmayan ya da ruhsata aykırı yapılar için "Yapı Kayıt Belgesi"ni almak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğü'ne başvuruyor.

İmar Barışı’ndan yararlanmak isteyen başkentlilerin, elektrik, su ve doğalgaz aboneliği alınmasını da sağlayan numarataj kayıt belgesini almaları, işlemlerini de kolaylaştırıyor.

Numarataj Şube Müdürü Metin Yıldırım, konuya ilişkin açıklamasında, imar barışı düzenlemesinin hayata geçtiği Haziran ayı itibarıyla, numarataj bankolarındaki günlük ortalama 100 olan başvuru sayısının 500'e ulaştığını belirtti.

Yıldırım, "İmar barışından faydalanmak isteyen vatandaşların, ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmadan önce bize gelip bu belgeyi almaları gerekiyor. İmar Barışı'ndan faydalanacak vatandaşlar, tapu sicil müdürlüğünden alınmış tapu belgesi ve ilçe belediyesinden alınacak vergi ödeme belgesiyle birlikte Numarataj Şubesi'ne müracaat edebilir. Düzenlemeden yararlanabilmek için son başvuru tarihi, 31 Ekim 2018. " bilgilerini verdi.