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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı 3'üncü oturumu yapıldı
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı 3'üncü oturumu, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.Toplantıda, imar değişiklikleri, tüketici hakları resim ve karikatür yarışması, tarımsal ürünlerin...
Genel 11.12.2019, 19:15
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı 3'üncü oturumu, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.
Büyükşehir Belediye Meclisi, yarın 18.00'de 4'üncü oturum için toplanacak.
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