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Anıtkabir 10 Kasım törenine böyle hazırlandı
Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaşılan videoda, Anıtkabir'in bugünkü törenlere askerler tarafından hazırlanması saat saat anlatıldı.
Genel 10.11.2019, 11:32
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından "Anıtkabir'de dokuzu beş geçe. Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla paylaşılan videoda, askerler tarafından Atatürk'ün silüetinin de bulunduğu Türk bayrağının hazırlanma görüntülerine yer verildi.
Video, Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." sözüyle sona eriyor.
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