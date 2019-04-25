SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde Anafartalar Ortaokulu'nda yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte, matematik projesinde 6 matematik öğretmeni rehberliğinde 50 öğrencinin görev aldığı 20 eser, görsel sanatlar sergisinde de resim öğretmeni Şükran Kılıç rehberliğinde 550 öğrencinin hazırladığı 400 resim sergilendi.

Okul bahçesinde velilerin yaptığı yemekler misafirlere ikram edilirken, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Okul Müdürü İbrahim Karasoy, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkan Vekili Metin Sevim, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.