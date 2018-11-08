Amerikan medyasına göre Kongre seçim sonuçları çok boyutlu

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Amerikan medyası, ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçim sonuçlarının, Demokratların ABD Başkanı Donald Trump'ı köşeye sıkıştırabilecek kazanımlar elde etmesi, ülkedeki kutuplaşmanın artması ve kadın adayların seçimlerde tarihi başarı elde etmesi gibi çok yönlü boyutları olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan medyası, Demokratların, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirdiği, Cumhuriyetçilerin ise Senato'da ağırlığını korumaya devam ettiği seçim sonuçlarını birçok açıdan değerlendirdi.

Demokratların seçimlerdeki kazanımının, tartışmalı birçok konuda Trump'ı köşeye sıkıştırabileceği yorumunu yapan Amerikan medyası, 2020 ABD başkanlık seçimlerine giden süreçte Demokratların, ellerindeki kazanımla neler yapabileceklerini akıllıca seçmesi gerektiğine işaret etti.

Seçim sonuçlarının, son yıllarda ABD'de giderek artan kutuplaşmanın daha da derinleştiği sonucunu beraberinde getirdiğini vurgulayan Amerikan medyası, Demokratların, ülkedeki nefret söyleminin arttığı ve özgürlüklerin tehlikede olduğu söylemleriyle destek bulduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın, "ayrıştırıcı" söylem ve politikalarının, ülkedeki azınlıkların daha fazla siyasete girmesine neden olduğunu belirten Amerikan medyası, seçim sonuçlarının bu konuda tarihi birçok ilke imza attığına dikkati çekti.

Her aday titizlikle incelendi

Her eyalette adayları ayrı ayrı titizlikle inceleyen Amerikan medyası, seçimlerde rekor sayıda kadın adayın yarıştığı ve kadınların tarihte hiç olmadığı kadar temsil hakkı kazandığı bilgisini paylaştı.

Özellikle kadın ve gençlerin sayısının seçimlere damga vurduğuna işaret eden Amerikan medyası, Massachusetts'ten Kongreye girmeyi başaran ilk siyahi kadın Ayanna Pressley'in, Kansas'tan Kongreye giren yerli Amerikalı Sharice Davids'in ve Kongreye giren en genç kadın Alexandria Ocasio-Cortez'in seçimlerde "tarih yazdığı" yorumunda bulundu.

Öte yandan, ABD'de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden seçimlere katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar'ın yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" olması ülkede geniş yankı uyandırdı.

ABD'ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Omar, önceliklerinden birinin Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, daha sonra da siyasi olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu belirtmişti.

"Seçimler, Cumhuriyetçileri daha da radikalleştirdi"

CNN'de yer alan haberde, seçimlerin, Cumhuriyetçileri daha da radikalleştirdiği yorumu yapıldı.

Haberde, Cumhuriyetçilerin, Trump'ın başkanlık zaferinde önemli yeri olan Midwest ve Rust Belt bölgelerindeki desteği kaybettiğine işaret edilerek, böylelikle ekonomik argümanlarla seçmenlerin desteğini kazanma yönündeki çabanın çok küçük bir unsur olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Buna karşılık kıran kırana mücadelenin yaşandığı Teksas ve Florida'da Cumhuriyetçilerin kazandığına vurgu yapan Amerikan medyası, buradaki adayların yürüttükleri kampanyaların Trump'ın ırkçı ve göçmen düşmanlığını yansıttığını belirtti.

Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar arasında zorlu mücadeleye sahne olan Teksas'ta Senatör Ted Cruz, Demokrat Beto O'Rourke karşısında koltuğunu korumayı başardı.

Haberde, demokratların yükselişini simgeleyen "Mavi Dalga"nın da Cumhuriyetçileri daha fazla radikalleştirebileceği ortaya kondu.

Demokratlar Trump yönetimini yakın takibe alacak

ABC News de haberinde, Demokratların, elde ettikleri kazanımla, hala açıklamadığı vergi beyannamesi konusunda Trump'ın mahkemeye çağırılmasını sağlamada ümitli olduklarını aktardı. Haberde, böylelikle Demokratların, Trump yönetimini yakın takibe alabileceğine vurgu yapıldı.

The Hill'in haberinde, ara seçim sonuçlarının ardından Trump'ın Washington'daki konumunu koruduğunu göstermeye çalıştığı değerlendirmesinde bulunuldu. Haberde, Trump'ın seçim sonuçlarının ardından yeni bir siyasi gerçekle yüzleşiyor olduğuna işaret edildi.

Washington Post da ülkedeki ara seçim sonuçlarından sonra Washington'ın siyasi savaşın içine girdiğini belirterek, Demokratların, Trump'ı ve yönetimini soruşturmak için gücünü kullanması durumunda bunun taraflar arasında "savaşçı bir pozisyon" başlatabileceği yorumunda bulundu.

Associated Press'in (AP) haberinde ise ara seçimlerin ardından siber güvenlik yetkililerinin seçimlerin güvenliğini sağlamak için 2020 başkanlık seçimlerine odaklandığı kaydedildi.