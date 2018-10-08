KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla yürüyüş programı düzenlendi.
Bahşili Belediyesi önünde başlayan yürüyüş Barbaros İlkokulu'na kadar devam etti.
Yürüyüşe, Belediye Başkanı İbrahim Uyar ve ilçe protokolü katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Bahşili İlçe Müdür Vekili Şakir Gündoğmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporun birleştirici gücüne değinerek, geleceğin teminatı olan çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.
Yürüyüş programı, hafta kapsamında yapılan yarışlarda dereceye giren öğrencilerin hediyelerinin verilmesiyle son buldu.