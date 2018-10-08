Amatör Spor Haftası

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla yürüyüş programı düzenlendi.Bahşili Belediyesi önünde başlayan yürüyüş Barbaros İlkokulu'na kadar devam etti.Yürüyüşe, Belediye Başkanı İbrahim Uyar ve ilçe...