"AMATEM 2018'de 2 bin 536 kişiyi tedavi etti"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) Polikliniği'ne 2018 yılında 2 bin 292 kişinin ayaktan, 244 kişinin ise yatarak tedavi başvurusunda bulunup, tedavi edildiğini söyledi.

Vali Çakacak başkanlığındaki Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Çakacak, uyuşturucuyla mücadelenin Türkiye'nin en önemli ve en hassas konularından biri olduğunu vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Eskişehir'de yapılan çalışmaları aktaran Çakacak, şöyle konuştu:

"İlimizin genel durumuna baktığımızda 2018 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet ve jandarma 834 olay gerçekleşmiş olup, bu olaylarda bin 230 kişiye işlem yapılmış ve bunlardan 137 kişi tutuklanmıştır. 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne madde kullanımı ön tanısı ile 642 başvuru yapılmış. AMATEM Polikliniği ve AMATEM Servisi, Yunus Emre Devlet Hastanesinde hizmet vermeye devam etmektedir. AMATEM Polikliniği'ne 2018 yılında 2 bin 292 kişi ayaktan, 244 kişi yatarak tedavi başvurusunda bulunmuştur ve tedavi edilmiştir. 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımlanmış olup, kurulumuz üyesi kurum ve kuruluşların iştirakiyle Eskişehir ili 2019 yılı İl Eylem Planı hazırlanmış ve hazırlanan eylem planı çerçevesinde mücadele sürdürülmektedir."

Çakacak, tüm kamu kurum ve kuruluşların, muhtarların, vatandaşların, ailelerin ve emniyet güçlerinin mücadelesi sonucu Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadelenin başarılı şekilde yapıldığını sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum ve risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşüldü.