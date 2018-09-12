Amasya merkezli yasa dışı bahis operasyonu

AMASYA (AA) - Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 44 şüpheli yakalandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Amasya, İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak kazandıkları parayı kurdukları paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına kaçırmak ve devleti zarara uğratmak suçlamasıyla 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin bahis sitelerinden elde ettikleri para ile kurulan 5 paravan şirkete, 3 arabaya, 1 ev ile çeşitli bankalarda hesap açtırdığı tespit edilen 450 kişinin banka hesaplarına el konuldu.

Amasya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin özellikle genç yaştaki şahısları ağlarına düşürerek küçük paralar ile bu şahıslar adına birçok bankada hesap açtırdıkları, daha sonra yasa dışı bahisten kazanılan yüklü miktarlardaki paranın açılan hesaplar üzerinden yurt içi ve yurt dışında akışını sağlayarak hem takibi zorlaştırdıkları hem de para kaçırdıkları tespit edilmiştir. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 203 farklı hesap ve 5 paravan şirket üzerinden 11 ülkeye yaklaşık 10 milyon lira para gönderip aldıkları belirlenmiştir."







