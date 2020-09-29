Altınyıldız Koleji Mezunu Eray Sakarya’nın Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan Verdi

Türkiye Birincisi Eray Sakarya’nın Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan Verdi.

Altınyıldız Koleji mezunlarından (KSÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Eray Sakarya ve arkadaşı M. Akif Kavan, askeri operasyonlarda tehlikeli mağaraların içlerinin tespiti için geliştirdikleri "Pratik5000" ile TEKNOFEST 2020'de birinci olmanın gururunu yaşıyor.

Üzerinde ultrasonik ses dalgaları, FPV kamera, metal ve metan gazı sensörü gibi bileşenleri bulunan "Pratik5000" cihazı, askerlerin operasyon yapmasının tehlikeli olabileceği mağara, tünel gibi bölgelere askerlerden önce girerek, bölgenin haritası, kişi sayısı, herhangi yanıcı gaz veya tuzaklanmış patlayıcı olup olmadığı hakkında bilgi veriyor. Görüntü aktarımı gibi operasyon için kritik derecede önemli bilgileri askerlere iletiyor.

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'de alanlarında birinci olan öğrencimizi, ailesini ve öğretmenlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji Türkiye’ye her alanda yeni başarılar kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktadır.