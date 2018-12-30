Alperenler'den Uygur Türklerine destek

SİVAS (AA) - Sivas Alperen Ocakları üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik uygulamalarını protesto etti.

Alperen Ocakları üyesi bir grup, ellerinde dövizler, Doğu Türkistan ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak Atatürk Caddesi üzerinden kent meydanına kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Şehrettin Çatalçam, Doğu Türkistan'dan yükselen feryadın yürekleri dağladığını söyledi.

Dünyanın gözü önünde Doğu Türkistan'da bir insanlık dramı yasandığını vurgulayan Çatalçam, "Tek suçları Müslüman-Türk olan, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz yaklaşık 250 yıldır zalim Çin'in zulmü altında verdikleri varlık mücadelesinin en çetin günlerini yaşamaktadır. Doğu Türkistanlı soydaş dindaşlarımız kan ağlarken bütün dünya kör, sağır, dilsiz bir şekilde bu hayasız, alçakça zulmü seyretmektedir. Müslüman kuruluşların tepkisizliği de manidardır. Büyük Türk milleti bunu unutmayacaktır." diye konuştu.

Çatalçam, Kaşgarlı Mahmud'un doğduğu yer olan Doğu Türkistan'ın, Çin'in idaresinde esareti yaşadığını dile getirerek, "Kızıl Çin, sözde terbiye ve eğitim kampları adı verilen Nazi kamplarında milyonlarca Uygur ve Kazak Türk'ünü esaret altında tutmakta, insanlık dışı muamele ve Çin işkenceleriyle Müslüman Türk'ün akıl sağlıklarını kaybetmelerine yol açmakta. Aileleri parçalamakta annesi ve babasından koparılan kimsesiz Türk balaları, sokaklarda donarak can vermektedir." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut da katıldı.

