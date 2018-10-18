Almanya'da 'Suudi Arabistan' tartışması

BERLİN (AA) - Almanya'da muhalefetteki Sol Partinin Federal Meclis Grup Eş Başkanı Dietmar Bartsch, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını istedi.

Bartsch, Alman birinci televizyon kanalında yayınlanan ARD Morgenmagazin programına yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta kaybolmasının imkansız olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ın cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Hükümete çağrıda bulunan Bartsch, "Suudi Arabistan'a silah sevkiyatı sona ermeli. Böyle bir yönetimle bunu nasıl yaparsınız?" ifadelerini kullandı.

Bartsch, Alman hükümetinin tepki göstermekte yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Ekonomik alanda büyük çıkarlar yapmak istediğiniz gerçeğiyle de yumuşak tavır göstermek kabul edilemez." dedi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Muhabir: Cüneyt Karadağ