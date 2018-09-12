Alfa Romeo Sauber F1 Takımı'nın yeni pilotu Kimi Raikkönen

İSTANBUL (AA) - Finlandiyalı pilot Kimi Raikkönen, 2019 itibarıyla Alfa Romeo Sauber F1 Takımı için yarışacak.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, 33 yıl aradan sonra pistlere geri dönen, Formula 1 tarihinin baş aktörlerinden Alfa Romeo, önemli bir adım daha atarak tekrar dikkatleri üzerine çekiyor.

Kariyeri boyunca tam 20 Grand Prix galibiyeti ve 100 defa podyuma çıkma başarısını gösteren Kimi Raikkönen, 2019 itibarıyla iki sezon boyunca Alfa Romeo Sauber F1 Takımı için yarışacak. Alfa Romeo Sauber F1 Takımı pilotu Charles Leclerc ise gelecek yıl itibarıyla Scuderia Ferrari Takımı’nda yarışacak.

Öte yandan, Alfa Romeo Sauber F1 Takımı pilotu, 21 yaşındaki genç yarışçı Charles Leclerc da 2019 yılı itibariyle Scuderia Ferrari takımı için yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sauber Motor Sporları Üst Yöneticisi (CEO) ve Alfa Romeo Sauber F1 Takımı Takım Müdürü Frederic Vasseur, motor sporları tarihinin en itibarlı sporcularından olan Kimi Raikkönen'i takıma dahil etmenin, projenin önemli ayaklarından birini teşkil ettiğini ve kendilerini yakın gelecekteki hedeflerine bir adım daha yaklaştırdığını belirterek, "Kimi'nin tartışmasız yeteneği ve F1 tecrübesi yalnızca otomobilimizin gelişimine katkı sağlamakla kalmayacak, takımımızın bir bütün olarak büyüme ve gelişim sürecine de ivme katacak. 2019 sezonuna, birlikte, sağlam bir temel üzerinden ve hatırı sayılır neticelere imza atma kararlılığımızla start vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Frederic Vasseur, Formula 1 Şampiyonası’ndaki ilk yılında başarılı bir çıkış yakalayan ve takımı memnun eden Leclerc’e de teşekkür ederek, kendisini yakından takip edeceklerini belirtti.





