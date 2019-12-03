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ALES sonuçları açıklandı
ALES'e giren adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" sitesinden ulaşabilecek.
Genel 03.12.2019, 15:50
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) sonuçları açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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