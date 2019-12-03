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ALES cevap kağıtları yayımlandı
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/3) cevap kağıtları erişime açıldı.ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 17...
Genel 03.12.2019, 16:07
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/3) cevap kağıtları erişime açıldı.
Adaylar, bu belgelere, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.
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