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ALES cevap kağıtları yayımlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/3) cevap kağıtları erişime açıldı.ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 17...

Genel 03.12.2019, 16:07
ALES cevap kağıtları yayımlandı
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ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/3) cevap kağıtları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2019-ALES/3 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları yayımlandı.

Adaylar, bu belgelere, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

#ALES #cevap kağıtları #ÖSYM
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