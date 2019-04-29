Alanyasporlu Sural'ın kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı





NEVŞEHİR (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural ile bazı takım arkadaşlarının, yemek molası verdikleri Nevşehir'de bir alışveriş merkezindeki (AVM) görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesindeki bazı oyuncular, maçın ardından kiraladıkları özel minibüsle Alanya'ya dönerken, güzergah üzerinde yer alan Nevşehir'deki bir AVM'de mola verdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aralarında kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ın da bulunduğu futbolcuların birlikte AVM'ye girdiği ve restoran bölümüne çıkarak yemek siparişi verdiği görülüyor.

Alanyasporlu oyuncular Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ı taşıyan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yaralı futbolculardan Sural, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



