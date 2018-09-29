Akşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SÜNHAM) tarafından Akşehir Belediyesinin katkılarıyla öğrenciler için tanıtım gezisi düzenlendi.

Akşehir'de bulunan fakülte ve yüksekokullara kayıt yaptıran öğrencilere şehri tanıtmak amacıyla düzenlenen Akşehir ve Nasreddin Hoca Tanıtım Gezisi'ne 200'den fazla öğrenci katıldı



Nasreddin Hoca Meydanı'nda bir araya gelen öğrencilere, Nasreddin Hoca Türbesi, sağlıklaştırma çalışmaları yapılan Akşehir sokakları, Arasta, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi gibi şehrin tarihi dokusunu oluşturan mekanlar tanıtıldı.

Daha sonra Takkasızlar Konağı'nda öğrencilere Akşehir Belediyesi tarafından köfte ve ayran ikramında bulunuldu.

- Geleneksel Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi ziyareti

Seyyid Hacı Kureyş Dergahı Araştırma, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince geleneksel Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi ziyaret edildi.

Dernek Başkanı Mehmet Güzel, her yıl haziran ayında düzenledikleri ziyareti bu yıl eylülde yaptıklarını söyledi.

Okulların açılmasından dolayı katılımın geçen yıllara göre düşük olduğunu belirten Güzel, dernek üyeleriyle türbeyi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından çeşitli ikramlar yapıldı.