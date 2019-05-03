Akşehir’de “Can Veren Pervaneler” konferansı

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Can Veren Pervaneler" konulu konferansta, araştırmacı yazar Hayati İnanç, Akşehirlilerle buluştu.

Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yoğun ilginin olduğu konferansta Hayati İnanç, Divan, Halk Edebiyatı ve Cumhuriyet dönemi şairlerinden örnekler vererek, gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında iz bırakan olayları dinleyicilere aktardı.

İlçede düzenlenen Kitap Fuarı’na gösterilen yoğun ilgiye de dikkati çeken İnanç, "Bugün fuardaki imzada da gördük ki köprü şehir olmak başkadır. Kalpten çıkan söz kalbe gider. Evet söz hayatidir. Bunu biz söylemedik, medeniyetimiz söyledi ve biz de tekrar ettik ama hangi söz hayatidir? Süslenmiş, gösterişli, sanat olsun diye yapılmış söz değil. Kalbinden gelen ve o kalbin sahibiyle meşgul olduğu söz, işte o söz hayatidir. Cana şifadır, ruha devadır." diye konuştu.

En değerli işin insana yatırım olduğuna işaret eden İnanç, katılımcılara bol bol kitap okumalarını önerdi.

Konferansın sonunda İnanç’a, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından plaket verildi.

Hayati İnanç daha sonra fuaye salonunda kitaplarını imzaladı.

Konferansa; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



