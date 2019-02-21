KONYA (AA) - Akşehir Kızılay Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda önce divan oluşturuldu.

Başkan Bülent Mumcu'nun faaliyet raporunu okumasının ardından son üç yıl içinde yapılan faaliyetler anlatıldı.



Yapılan seçimlerin sonunda Yalın Sümer başkan seçilirken, eski Başkan Bülent Mumcu ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür plaketi verildi.

Kızılay Derneği Akşehir Şubesi yönetim kurulu üyeliklerine ise Ahmet Buğra, Özgür Kaçar, Ahmet Güvendik, Ali Haydar Aslım, Tuğrul Topbaş ve Mehmet Serhat Aslan, Merkez Genel Kurulu asıl üyeliklerine ise Ahmet Buğra, Özgür Kaçar ve Ahmet Güvendik seçildi.