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Aksaray'da yeni bir semt polikliniği açıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Muzaffer Çakır Semt polikliniği Fatih Mahallesi'nde hizmete girdi.Poliklinikte 6 branşta hasta muayenesi yapılırken 10 yataklı Acil Servis bölümünde gece 24'e kadar sağlık...

10 Mart 2018 Cumartesi 14:37
Aksaray'da yeni bir semt polikliniği açıldı
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AKSARAY (AA) - Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Muzaffer Çakır Semt polikliniği Fatih Mahallesi'nde hizmete girdi.

Poliklinikte 6 branşta hasta muayenesi yapılırken 10 yataklı Acil Servis bölümünde gece 24'e kadar sağlık hizmeti veriliyor.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 5 Mart 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Muzaffer Çakır Semt polikliniğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan müdür yardımcıları ve sağlık yöneticileri ile birlikte polikliniği gezen Vali Pekmez muayene olmak için bekleyen hastalarla görüşerek acil şifalar diledi.

Verilecek sağlık hizmetleri ile bölgede mini bir hastane olarak çalışacak Muzaffer Çakır Semt polikliniğinin hayırlı olmasını temenni eden Vali Pekmez, İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan'dan poliklinikteki bölümler ve verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Son Teknoloji Röntgen, Efor Test Ünitesi, Laboratuvar bölümleri ile Dahiliye, Kardiyoloji, Üroloji, Diş gibi polikliniklerden oluşan ve gece 24’e kadar acil sağlık hizmeti verecek polikliniğin verilen hizmetler bakımından Türkiye'de başka bir örneği bulunmadığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan yeni açılmasına rağmen önemli sayıda vatandaşa sağlık hizmeti vermeye başladıklarını söyledi.

Vali Aykut Pekmez de kentte 400 Yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin de yakında hizmete gireceğini ilave 200 yataklı yeni ek binanın ihalesinin de yapıldığını belirtti.

Kent merkezinde daha önce açılan semt polikliniğinin ikincisinin Fatih Mahallesi'nde açıldığını anımsatan Vali Pekmez, "Bu önemli hizmetin sunulmasında başta hayırsever Muzaffer Çakır olmak üzere burada görev yapacak bütün sağlık çalışanlarına ve bölgede yaşayan ve buradan en iyi şekilde sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

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