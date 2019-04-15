Aksaray'da yardım kermesi açıldı

AKSARAY (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi ile Aksaray Müftülüğü işbirliğinde gıda kermesi açıldı.

Ulu Cami önünde düzenlenen kermesin açılışı, Aksaray Valisi Ali Mantı'nın eşi Işıl Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Geliri Aksaray Müftülüğünce yaptırılan Gençlik Merkezi inşaatına bağışlanacak kermesi gezerek bilgi alan Vali Ali Mantı, kermesin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve 5 gün süreyle devam edecek kermeste, pasta, kek, gözleme gibi çeşitli gıdaların satışının yapılacağı bildirildi.



