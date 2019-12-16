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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Genel 16.12.2019, 19:22
AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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