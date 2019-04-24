Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza Aksaray Nevşehir yolu Nakkaş kavşağında meydana geldi.
Şaban Kutlucan (64) yönetimindeki 68 FE 881 plakalı otomobil ile Mahir Akkoca (50) yönetimindeki 58 RC 711 plakalı tır Aksaray Nevşehir yolu Nakkaş kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Hasibe Kutlucan (65) ve Hüsnü Demirel (69) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.