Aksaray'da trafik denetimleri artırılıyor

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Ali Mantı trafik kazalarının önlemesi can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için denetimlerin arttıracağını söyledi.

1 Nisan tarihinden itibaren Aksaray’da yaşanan trafik kazası sayısındaki artışa dikkat çeken Vali Ali Mantı, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği 137 vatandaşın yaralandığı kazalarda vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

- Denetimler artacak

Havaların ısınması ile trafik akışı ve meydana gelen kaza sayısının artığına dikkati çeken Vali Mantı: "1-15 Nisan tarihleri arasındaki verilere bakıldığında trafik kazalarında ciddi oranda artış yaşandığı görülüyor. 15 günde 112 Acil Servise 92 trafik kazası bildirilmiş, bu kazalarda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 137 vatandaşımızda yaralanmıştır. Bütün sürücüleri ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Lütfen biraz dikkat diyoruz." dedi.

Sürücülerden ve yayalardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Ali Mantı trafik ekiplerinin denetim ve uygulamalarını arttıracağını belirtti.