Aksaray'da soğan denetimi

AKSARAY (AA) - Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Defterdarlık yetkilileri, Aksaray Hal'inde soğan denetimi yaptı.

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, soğan fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında Aksaray'da yerinde denetim uygulaması başlattıklarını söyledi.

Saklav, Aksaray Defterdarı Uğur Aslan Tarım ve Orman il Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde Aksaray Sebze ve Meyve Hali'nde stok halinde kuru soğan bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Pazarlarda esnaflara toptan satılacak kadar soğan bulunduğunu yapılan denetimlerde gördüklerini belirten Saklav, tüketicilerin mağdur olmasını önlemek amacı ile bu tür kontrollere devam edeceklerini ifade etti.