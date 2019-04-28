Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yasin Baylan'ın (30) kullandığı 38 ZK 350 plakalı otomobil, merkeze bağlı Armutlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Araçtaki Bekir Baylan (71), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü ile Feride (30), Fatih Emin (3), Emre Batuhan (5) ve Hacer Baylan (71), 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.