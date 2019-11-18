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Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü görevden alındı
MEB, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
Genel 18.11.2019, 11:01
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), yapılan yazılı açıklamada, Aksaray'da otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
"Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen okul müdürü ve müdür yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır."
Selma Kasap
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