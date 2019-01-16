Aksaray'da kış

AKSARAY (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Aksaray-Nevşehir karayolunda tır ve kamyonların geçişlerine izin verilmiyor.

Aksaray'da gece etkisini gösteren ve halen devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı yaklaşık 20-40 santimetreyi buldu.

Kar yağışı nedeniyle Aksaray'ı Nevşehir'e bağlayan karayolunda, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bekleyen polis ekipleri, TIR ve kamyonları yol kenarında güvenlik şeridine park ettirerek bekletiyor. Ekipler, kış lastiği takılı olmayan otomobillerin de geçişlerine izin vermiyor.

Yolun tekrar ulaşıma açılmasını bekleyen tır sürücüsü Yakup Pınarbaşı, yaklaşık 1,5 saat beklediğini belirterek, "Konya'dan Kayseri'ye gidiyorum. Yol kapalı olduğu için bekliyoruz. Kayseri'den gelecek olanlar da gelememiş. Bekliyoruz. İnşallah açılır." dedi.

