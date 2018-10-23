Aksaray'da barajda boğulan 3 arkadaş defnedildi

AKSARAY (AA) - Aksaray merkeze bağlı Çatalsu köyü sınırlarındaki Mamasın Barajı'nda boğulan 3 arkadaş, defnedildi.

Mamasın Barajı'nda dün cesetlerine ulaşılan Ahmet Şen (40), Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru'nun (40) cenazeleri, Somunca Baba Külliyesi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, gözyaşları arasında Ervah Kabristanlığı'nda yan yana defnedildi.

Ahmet Şen'in iş arkadaşı Gökhan Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşının balık tutmayı çok sevdiğini söyledi.

Ünlü, "Ahmet hemen her hafta balık tutmaya giderdi. Her defasında da ilk defa gidiyormuş gibi heyecanlanırdı. Daha önce olta ile balık tutuyordu. Bu defa tekne bulmuşlar. Baraja tekne ile açılmışlar. Sanırım bir rüzgar gelmiş, tekne alabora olmuş. Tekne demir olduğu ve o nedenle battığı, balçıktan dolayı da yüzemedikleri söyleniyor. Çok üzgünüz." diye konuştu.

Aksaray'a bağlı Çatalsu köyü sınırlarındaki Mamasın Barajı'na dün balık tutmak için giden Ahmet Şen (40), Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru'dan (40) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, barajda yaklaşık 15 saati bulan arama çalışmalarında 3 kişinin cesetlerine ulaşılmıştı.