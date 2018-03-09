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Aksaray'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı

AKSARAY (AA) - Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Pekmez, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu olarak yapılmasının...

09 Mart 2018 Cuma 13:28
Aksaray'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı
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AKSARAY (AA) - Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Pekmez, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu olarak yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Son 50 yılda dünyada nüfus yapısı ile yaşam tarzının çok değiştiğini kaydeden Vali Pekmez, "Geleneklerimize ne kadar bağlı olsak da bu değişimden nasibimizi aldık. Nüfusumuz şehirleşiyor. Bu, yaşam tarzımızı değiştiriyor. Teknoloji ile bağımlılık yapıcı maddelere ulaşma ve bu maddelerin çeşidi de artıyor. Değişen yaşam tarzı gençlerimizi tehdit ediyor. Bağımlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Vali Pekmez, uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele için teknik çalışma gruplarının oluşturulacağını belirterek, yapılacak çalışma sonunda önerilerin değerlendirilerek çalışma gruplarının raporları doğrultusunda eylem planı hazırlanacağını, Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda etkin mücadele için bu planların görüşülerek karara bağlanacağını ve uygulamaların sonuç alacak şekilde takiplerinin yapılacağını kaydetti.

Bağımlılık yapıcı maddeler ve mücadelede strateji belirlenmesi ve eylem planı hakkında katılımcıların görüşlerinin değerlendirildiği toplantıda, mücadele etkinliğinin arttırılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, kamu kurumları müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Aksaray Valisi Aykut Pekmez
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