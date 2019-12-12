Aksaray'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile sigara hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bölcek ve Sanayi mahallelerindeki ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile sigara hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takip sonucu Ahmet Y. (18), Ömer A. (16), Enes K. (15) ve Ömer Y. (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet Y, Ömer A, Enes K. tutuklandı, Ömer Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



