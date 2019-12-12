Son Dakika

Aksaray'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile sigara hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,...

Genel 12.12.2019, 13:09
Aksaray'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
banner230

AKSARAY (AA) - Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile sigara hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bölcek ve Sanayi mahallelerindeki ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile sigara hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Ahmet Y. (18), Ömer A. (16), Enes K. (15) ve Ömer Y. (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet Y, Ömer A, Enes K. tutuklandı, Ömer Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Aksaray #HIRSIZLIK #tutuklandı
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:40
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@