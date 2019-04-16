Aksaray Valisi Ali Mantı muhtarlarla buluştu

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Ali Mantı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yemi göreve başlayan muhtarlarla bir araya geldi.

Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda muhtarlara hitap eden Vali Ali Mantı seçilen bütün muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Muhtarlığın önemine vurgu yapan Vali Ali Mantı muhtarların vatandaşla devlet arasındaki irtibatı sağladığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muhtarlık merkezi ve genel idarenin taşradaki en uç irtibat noktasıdır. Muhtarlarımızın bir görevi de mahallede, köyde hakemliktir. Köyümüzde mahallemizde meydana gelecek hadiseleri düzen ve nizamın oluşması için gerekli mecralara iletmek zorundadır. Kamu görevlileriyle iletişimizi iyi sürdürmeliyiz. Muhtarlarımız köyde söz sahibidir."

Düzenlenen toplantıda muhtarlara görev, yetki ve sorumluluklarının anlatılacağını ifade eden Vali Ali Mantı, “Muhtarlarımız muhtarlıklarımız öncelikle devletimizin birliği, bütünlüğü kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından kaynaşma ve dayanışma açısından birliğimizin beraberliğim ve tatlı bir seda bırakabilmektir. Bizlere düşen doğru ve iyi işler yapabilmektir." dedi.

Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Mahalli İdare İl Müdürü Sertif Önder, İl Hukuk İşleri Şube Müdürü İsmail Avşar, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, muhtarlara mevzuattan kaynaklanan görev, yetki ve sorumluluklarını hatırlattı.