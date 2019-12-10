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Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Anadolu Ajansı'nın Aksaray Bürosu'nu ziyaret eden Kolcu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin...

Genel 10.12.2019, 16:43
Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AA'nın
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AKSARAY (AA) - Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı'nın Aksaray Bürosu'nu ziyaret eden Kolcu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Kolcu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy veren Kolcu, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Kolcu, birbirinden güzel fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

#AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması #Aksaray #İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu #Ziyaret
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