AKÖde Genel Müdürlüğü’ne Sitare Sezgin atandı

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın iştiraki AKÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin Genel Müdürlüğü görevine Sitare Sezgin atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın iştiraki AKÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin Genel Müdürlüğü görevine Sitare Sezgin getirildi.

AKÖde Genel Müdürü Sitare Sezgin, Bilkent Üniversitesi İşletme Yönetimi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini Manchester Üniversitesi Finans ve Muhasebe Bölümü’nde tamamladı ve Hollanda'da Procter&Gamble'da başladığı iş yaşamını, sırasıyla Bain And Company, The Boston Consulting Group, Sabancı Holding Perakende Grubu'nda sürdürdü.

Akbank'ta 2010-2011 yıllarında Yeni Ürün ve Kanal Geliştirme biriminde Bölüm Başkanı olarak görev alan Sitare Sezgin, son olarak Affinion Turkey Back-Up ve Bofis Turizm Genel Müdürlüğü, AvivaSA Emeklilik ve Hayat ile CarrefourSA’da bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütüyordu. Sezgin, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu üyeliği görevine ise halen devam ediyor.