Akıncılar'daki kadınlara kanser taraması yapıldı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesindeki Kanser Tarama Merkezin'de (KETEM), Akıncılar ilçesinden gelen 67 kadına kanser tarama testi yapıldı.

Akıncılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hastanesi öncülüğünde, merkez ve köylerde bulunan 67 kadın, Suşehri İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan Kanser Tarama Merkezi'nde taramadan geçirildi.

Erken teşhisin tedavinin başarılı olması için atılan ilk ve en önemli adım olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçe Hastanesi öncülüğünde ilçemizde yaşayan kadınlar, kanser konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla Suşehri Toplum Sağlığı Merkezi KETEM birimine götürülerek kendilerine kanser taramaları yapıldı. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır."