Akıncılar'da yıl sonu sergisi

SİVAS (AA) - Akıncılar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen serginin açılışını Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz yaptı.

Kaymakam Karagöz, sergide Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı eserlerin yer aldığını belirtti.

Öğrenmenin yaşının olmadığını aktaran Karagöz, "Talepler doğrultusunda daha farklı kurslar da açılabilir. Burası halkımızın eğitim merkezidir ve her kesime hitap etmektedir. Şimdi de çok güzel eserler sergileniyor. Emeği geçen kursiyerlerimizi ve bu emeğin öğrenilmesine vesile olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.







