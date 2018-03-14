Akıncılar'da

SİVAS (AA) - Akıncılar ilçesinde "Afacan'ın Hatıra Ormanı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Orman Genel Müdürlüğü ile Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğünün birlikte düzenledikleri organizasyonda, ilçede eğitim gören ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterimi yapıldı.



Öğrenciler, Akıncılar ilkokulu çok amaçlı salonunda gösterimi yapılan "Afacan'ın Hatıra Ormanı" adlı oyuna yoğun ilgi gösterdi.

Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, "Öğrencilerimize orman ve ağaç sevgisini kazandırmayı amaçladık. Güzel bir program olduğu kanaatindeyiz." dedi.