AKHEV üniversite öğrencilerine burs verecek

SİVAS (AA) - Akıncılar İlçesi ve Köyleri Hizmet Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından Akıncılar ilçesi nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencilerine burs verilecek.

AKHEV Başkanı Erol Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun başarılı gençlere, başarıları devam ettiği sürece burs vereceklerini söyledi.

Başarılı üniversite öğrencilerini desteklemek istediklerini belirten Akgül, "Burs talebinde bulunacak öğrencilerimizin, internet sitemiz üzerinden başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gerekmektedir." dedi.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilerin burs taleplerinin değerlendirilmeyeceğini vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizden eğitim almalarını ve vatanına hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini istiyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin her zaman arkasındayız. Bu bağlamda, geçen yıl ihtiyaç sahibi 61 öğrencimize burs verdik. İnşallah bu yılda evraklarını ay sonuna kadar teslim eden öğrencilerimizin vakıf mütevelli heyetinin incelemesinin ardından, kasım ayında burslarını hesaba yatırmayı hedefliyoruz. Bu konuda destek veren yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum."