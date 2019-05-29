Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.