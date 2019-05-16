Akademisyen Şenel adına hatıra ormanı

ANKARA (AA) - Öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel adına son görev yaptığı Çankaya Üniversitesi Kampüsü'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Rektör Prof. Dr. Can Çoğun, Çankaya Üniversitesi merkez kampüsünde düzenlenen törende, Şenel'in aynı zamanda üniversitenin öğrencileri arasında yer aldığını hatırlattı.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Çoğun, "Yeşertmiş olduğu doğruluk ve dürüstlük tohumunu doğayla birleştirerek Ceren'in adını ve hatırasını yaşatmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Çoğun, etkinlik kapsamında bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp ise Ceren'in ölüm haberini aldığında çok üzüldüğünü ve çalışma arkadaşlarına, "Ceren’i yaşatalım." dediğini aktararak, hatıra ormanı kurulması fikrinin bu şekilde ortaya çıktığını ifade etti.

Baba Mustafa Damar da kızının doğaya ve canlılara tutkusunu anlattı.

"Ceren, doğanın insanlara yaptığı katkıyı ve hizmeti bilir, doğayı ve canlıları severdi. Canlılara zarar vermemek adına elinden geleni yapar, zarar vermeye çalışanlara da müdahale ederdi." diyen Damar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Düğününe bir ay kala bile yumurtadan çıkan caretta carettaların yavrularını korumak için bir hafta sahada gece gündüz çalıştı. Doğayı ve canlıları böylesine seven bir insanın adının böyle anılması inanıyorum ki onu çok mutlu etmiştir."

Konuşmaların ardından Çankaya Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin yanı sıra Şenel’in ailesi fidan dikti.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki odasında, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.