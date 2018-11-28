AK Parti'nin Belediye Başkan adayları

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün TBMM Grup Toplantısı'nda Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan İl Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Binası girişinde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Burada bir açıklama yapan Köse, kendisini Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yozgat’ın daha yaşanılabilir hale gelmesi için eğitimiyle kültürüyle sanayisiyle çağ atlayacak bir hale gelmesi için el birliği ile çalışacaklarını ifade eden Köse, "Allah nasip ederse Yozgatlı hemşehrilerimiz bize destek olup bu makamı bize layık görürlerse biz de Yozgat’ımızı, Yozgatlı kardeşlerimizle hep birlikte ortak akılla yöneteceğiz. Biz önümüzdeki dönemde Yozgat’ımızın derdine derman olacak projelerle gümbür gümbür geleceğiz. Eserlerimizle anılmaya gayret edeceğiz. Halka hizmet, hakka hizmet düsturundan kesinlikle ayrılmayacağız. Çıktığımız bu hayırlı yolculukta Rabbim yardımcımız olsun." dedi.

Köse, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah Yozgatlı kardeşlerimizin destekleri ve aziz oylarıyla eğer bu görevi üzerimize tevdi ederlerse şu iki şeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Gün gelecek bu halk önünde bu millet önünde hesap vereceğimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Gün gelecek hak vaki olunca yüce yaradan önünde hesap vereceğimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu çıkmış olduğumuz kutlu yolculukta Rabbim yar ve yardımcımız olsun."



