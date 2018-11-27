"AK Partinin bayrağını zirvedeki yerine koymak için çalışacağız"

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Belediye başkanı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Belediyecilikte edindiğimiz tecrübe ve gençliğin de verdiği enerjiyle, inşallah Kırıkkale'nin geleceğinin daha güzel olması için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Saygılı, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday gösterilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Seçimler için gece gündüz çalışacaklarını anlatan Saygılı, şöyle konuştu:

"Süreç tamamlandı ve Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bu dönemde görevi bize tekrar verdi. Bundan sonra milletvekilimiz ve teşkilatımızla, Kırıkkale, ilçeler ve köylerde AK Parti'nin bayrağını zirvedeki yerine koymak için çalışacağız. Belediyecilikte edindiğimiz tecrübe ve gençliğin de verdiği enerjiyle, inşallah Kırıkkale'nin geleceğinin daha güzel olması için çaba sarf edeceğiz. Özellikle süreçte destek olan sevgi gösterisinde bulunan ve bana inanan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Hizmete talip olmanın önemli olduğunu belirten Saygılı, "Adaylık süreci artık sonlandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bizleri seçti. Tüm aday adayı arkadaşları ve teşkilatımızı tek bir hedefte toplayarak gece gündüz demeden çalışacağız. 31 Mart 2019'da inşallah oylarımızı artırarak yeniden belediye başkanı olacağız. Gönüllerin belediye başkanı olmak için çabalayacağım." diye konuştu.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ise Başkan Saygılı'yı tebrik ederek 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde teşkilat olarak gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.