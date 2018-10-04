AK Parti'den sokak hayvanları yaşam rehabilite merkezine ziyaret

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 4-10 Ekim Hayvan Hakları Haftası dolayısıyla Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi Veteriner Müdürü Mustafa Aslan ile merkezi gezen Eminoğlu ve yönetimi, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eminoğlu, burada yaptığı açıklamada, Hayvan Hakları Kanunu'nun AK Parti hükümetleri döneminde çıktığını hatırlattı.

Hayvanlara yapılan şiddetin insanlık suçu olduğunu vurgulayan Eminoğlu, "Zaman zaman sosyal medyada görüyoruz. Hayvanlara çok kötü muameleler yapılıyor. Bu tür şeyleri hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Bu bir insanlık suçudur. Hayvanlara çok canice yapılan bu muameleleri kınıyoruz. Bugün de istedik ki hem hayvan haklarını bir kez daha insanlarımıza hatırlatalım, hem de belediyemizin sokak hayvanları için yapmış olduğu barınağı vatandaşlarımıza hatırlatalım." ifadesini kullandı.

Aslan ise Eminoğlu ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.